В случае расширения РПЛ количество покидающих ФНЛ команд может сократиться

В случае если количество клубов в РПЛ увеличится 16 до 18, руководство Олимп-ФНЛ изменит свой регламент таким образом, чтобы лигу по итогам сезона будут покидало три команды, а не пять, как в настоящий момент.

– Первая причина расширения – это повышение интенсивности чемпионата, – приводит ТАСС слова президента ФНЛ Игоря Ефремова. – Профессиональные игроки не меньше 45 игр проводят в сезон. Что касается изменений, то в случае принятия решения исполкомом в пользу расширения РПЛ, мы внесем предложение, чтобы по регламенту ФНЛ покидали не пять команд, а три, чтобы к сезону-2020/21 у нас были все те же 20 команд.

В четверг 7 июня клубы РПЛ на общем собрании почти единогласно (за исключением "Спартака") высказались за расширение премьер-лиги с 16 до 18 команд начиная с сезона-2020/21. Вопрос будет также обсуждаться на исполкоме РФС.