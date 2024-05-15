В первой лиге пообещали разобраться в инциденте с нападением игроков «Енисея» на семью в Красноярске

В пресс-службе первой лиги прокомментировали «СЭ» информацию о нападении футболистов «Енисея» на семью в Красноярске.

«Совсем недавно получили данные сведения, связанные с игроками «Енисея», которое произошло за пределами футбольного поля. Будем подробно разбираться в ситуации. Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследования по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии. ФНЛ против любых противоправных действий, связанных с футболистами, где бы они ни были — на поле или за его пределами», — сказал «СЭ» в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска. Инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Пострадавшие подали заявление в полицию.