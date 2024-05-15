Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Мне предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело»
Участница конфликта с футболистами «Енисея», представившаяся как Лиля, рассказала, что игроки предлагали деньги, чтобы замять ситуацию.
— На самом деле, это достаточно неприятная ситуация. Все, что вы рассказываете, звучит ужасно. Вы говорили, что жена футболиста была в нетрезвом состоянии. У вас есть это видео?
— Да. У меня есть абсолютно все видео. От начала до конца. Как разговаривали с Росгвардией, как вызывали скорую, как обследовали мужа. Все досконально за весь вечер.
— Вы нанимали адвокатов?
— На данный период времени, пока нет. Через участкого нас сегодня уже вызывали. А заминать дело — это уголовная статья. У меня есть свой адвокат. Потом я его приобщу к делу. Но на данный момент с ним консультурировалась, но не приобщала.
— Вы говорили, что были периоды извинений: то были, то накидывались словами. По итогу они вам нормально принесли извинения?
— Сам Бардыбахин извинился перед моим мужем Кириллом. Со мной тоже разговаривал. Сказал, что понимает, какие повреждения нанес моему мужу. Но у него карьера, ждет контракт. Все упиралось в то, что типа я ему впаяю условку как минимум, а максимум, возможно, он и сесть может. Они [извинения] были, но с защитой своей жопки: «Мне испортят карьеру».
Мой муж не вступал в конфликт. Но он увидел, что второй футболист, Бардыбашев, полетел на моего отчима с кулаками со спины. Мой муж просто его оттолкнул — так и завязалась драка. На камере видно, что мой муж подошел к другой паре, совершил не очень хорошее действие. И его потащили, избивали руками, ногами. Жена Хозина очень сильно напилась, не стояла на ногах просто. Жена Окладникова забыла ребенка в беседке, участвовала в этой потасовке, кричала нам, что мы напугали ребенка. Они все — в алкогольном опьянении, в публичном месте, в присутствии детей. История закончилась тем, что моего мужа увезла скорая, сразу вынесли диагноз и рекомендации. Бардыбашев пытался договориться: «Не портите мне карьеру». Но мы написали три заявления, администрация на нашей стороне. Приехали какие-то старшие игроки, просили уладить. Я ответила — все понимаю, но время два часа ночи, разговаривать я с вами не буду. На следующий день они предложили мне 250 тысяч рублей, чтобы замять дело. 250 тысяч — это хорошие деньги. Операция мужа обойдется только в 150 тысяч, и он теряет трудоспособность на 2 месяца. Разговора не вышло у нас», — рассказала девушка.
В среду, 15 мая появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6