Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Мне предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело»

Участница конфликта с футболистами «Енисея», представившаяся как Лиля, рассказала, что игроки предлагали деньги, чтобы замять ситуацию.

— На самом деле, это достаточно неприятная ситуация. Все, что вы рассказываете, звучит ужасно. Вы говорили, что жена футболиста была в нетрезвом состоянии. У вас есть это видео?

— Да. У меня есть абсолютно все видео. От начала до конца. Как разговаривали с Росгвардией, как вызывали скорую, как обследовали мужа. Все досконально за весь вечер.

— Вы нанимали адвокатов?

— На данный период времени, пока нет. Через участкого нас сегодня уже вызывали. А заминать дело — это уголовная статья. У меня есть свой адвокат. Потом я его приобщу к делу. Но на данный момент с ним консультурировалась, но не приобщала.

— Вы говорили, что были периоды извинений: то были, то накидывались словами. По итогу они вам нормально принесли извинения?

— Сам Бардыбахин извинился перед моим мужем Кириллом. Со мной тоже разговаривал. Сказал, что понимает, какие повреждения нанес моему мужу. Но у него карьера, ждет контракт. Все упиралось в то, что типа я ему впаяю условку как минимум, а максимум, возможно, он и сесть может. Они [извинения] были, но с защитой своей жопки: «Мне испортят карьеру».

Мой муж не вступал в конфликт. Но он увидел, что второй футболист, Бардыбашев, полетел на моего отчима с кулаками со спины. Мой муж просто его оттолкнул — так и завязалась драка. На камере видно, что мой муж подошел к другой паре, совершил не очень хорошее действие. И его потащили, избивали руками, ногами. Жена Хозина очень сильно напилась, не стояла на ногах просто. Жена Окладникова забыла ребенка в беседке, участвовала в этой потасовке, кричала нам, что мы напугали ребенка. Они все — в алкогольном опьянении, в публичном месте, в присутствии детей. История закончилась тем, что моего мужа увезла скорая, сразу вынесли диагноз и рекомендации. Бардыбашев пытался договориться: «Не портите мне карьеру». Но мы написали три заявления, администрация на нашей стороне. Приехали какие-то старшие игроки, просили уладить. Я ответила — все понимаю, но время два часа ночи, разговаривать я с вами не буду. На следующий день они предложили мне 250 тысяч рублей, чтобы замять дело. 250 тысяч — это хорошие деньги. Операция мужа обойдется только в 150 тысяч, и он теряет трудоспособность на 2 месяца. Разговора не вышло у нас», — рассказала девушка.

В среду, 15 мая появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».