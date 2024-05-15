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Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Мне предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело»

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Участница конфликта с футболистами «Енисея», представившаяся как Лиля, рассказала, что игроки предлагали деньги, чтобы замять ситуацию.

— На самом деле, это достаточно неприятная ситуация. Все, что вы рассказываете, звучит ужасно. Вы говорили, что жена футболиста была в нетрезвом состоянии. У вас есть это видео?

— Да. У меня есть абсолютно все видео. От начала до конца. Как разговаривали с Росгвардией, как вызывали скорую, как обследовали мужа. Все досконально за весь вечер.

— Вы нанимали адвокатов?

— На данный период времени, пока нет. Через участкого нас сегодня уже вызывали. А заминать дело — это уголовная статья. У меня есть свой адвокат. Потом я его приобщу к делу. Но на данный момент с ним консультурировалась, но не приобщала.

— Вы говорили, что были периоды извинений: то были, то накидывались словами. По итогу они вам нормально принесли извинения?

— Сам Бардыбахин извинился перед моим мужем Кириллом. Со мной тоже разговаривал. Сказал, что понимает, какие повреждения нанес моему мужу. Но у него карьера, ждет контракт. Все упиралось в то, что типа я ему впаяю условку как минимум, а максимум, возможно, он и сесть может. Они [извинения] были, но с защитой своей жопки: «Мне испортят карьеру».

Мой муж не вступал в конфликт. Но он увидел, что второй футболист, Бардыбашев, полетел на моего отчима с кулаками со спины. Мой муж просто его оттолкнул — так и завязалась драка. На камере видно, что мой муж подошел к другой паре, совершил не очень хорошее действие. И его потащили, избивали руками, ногами. Жена Хозина очень сильно напилась, не стояла на ногах просто. Жена Окладникова забыла ребенка в беседке, участвовала в этой потасовке, кричала нам, что мы напугали ребенка. Они все — в алкогольном опьянении, в публичном месте, в присутствии детей. История закончилась тем, что моего мужа увезла скорая, сразу вынесли диагноз и рекомендации. Бардыбашев пытался договориться: «Не портите мне карьеру». Но мы написали три заявления, администрация на нашей стороне. Приехали какие-то старшие игроки, просили уладить. Я ответила — все понимаю, но время два часа ночи, разговаривать я с вами не буду. На следующий день они предложили мне 250 тысяч рублей, чтобы замять дело. 250 тысяч — это хорошие деньги. Операция мужа обойдется только в 150 тысяч, и он теряет трудоспособность на 2 месяца. Разговора не вышло у нас», — рассказала девушка.

В среду, 15 мая появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Мы понимали, что драка будет неизбежна»

В первой лиге пообещали разобраться в инциденте с нападением игроков «Енисея» на семью в Красноярске
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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