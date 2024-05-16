ФНЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 16 мая

Пять матчей 24-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 16 мая. «Тюмень» примет «СКА-Хабаровск», «Акрон» поедет в гости к «Шиннику» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в четверг.

Расписание матчей ФНЛ 16 мая и где смотреть трансляции

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.