ФНЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 16 мая
16 мая пройдут пять матчей 24-го тура Мелбет-Первой лиги
Пять матчей 24-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 16 мая. «Тюмень» примет «СКА-Хабаровск», «Акрон» поедет в гости к «Шиннику» и другие встречи.
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в четверг.
Расписание матчей ФНЛ 16 мая и где смотреть трансляции
- 15.00. «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ» и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 17.00. «Ленинградец» — «Арсенал» Т. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 18.00. «Волгарь» — «Нефтехимик». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ» и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 18.30. «Шинник» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 19.30. «Торпедо» — «Кубань». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ» и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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