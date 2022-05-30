В «КАМАЗе» уверены, что клуб останется в ФНЛ после расформирования «Спартака-2»

В «КАМАЗе» уверены, что клуб останется в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) после расформирования «Спартака-2», сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, близкий к татарстанскому клубу.

Информируется, что на данный момент ведутся переговоры об утверждении бюджета на следующий сезон, существует вероятность, что он будет увеличен. В клубе считают новость о закрытии «Спартака-2» удачей.

Eurostavka сообщает, что единственный сценарий, который, по мнению представителей клуба может помешать им остаться в ФНЛ, — это возможное сокращение лиги с 20 до 16 клубов.

По итогам сезона-2021/22 «КАМАЗ» занял 17-е место в ФНЛ и должен покинуть лигу вместе с «Ротором», «Металлургом» и «Текстильщиком».

Однако по регламенту «КАМАЗ» может остаться в ФНЛ после ухода какой-либо вышестоящей команды.