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Сегодня, 16:23

В «КАМАЗе» уверены, что клуб останется в ФНЛ после расформирования «Спартака-2»

Анна Горшкова
Корреспондент
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В «КАМАЗе» уверены, что клуб останется в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) после расформирования «Спартака-2», сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, близкий к татарстанскому клубу.

Информируется, что на данный момент ведутся переговоры об утверждении бюджета на следующий сезон, существует вероятность, что он будет увеличен. В клубе считают новость о закрытии «Спартака-2» удачей.

Eurostavka сообщает, что единственный сценарий, который, по мнению представителей клуба может помешать им остаться в ФНЛ, — это возможное сокращение лиги с 20 до 16 клубов.

По итогам сезона-2021/22 «КАМАЗ» занял 17-е место в ФНЛ и должен покинуть лигу вместе с «Ротором», «Металлургом» и «Текстильщиком».

Однако по регламенту «КАМАЗ» может остаться в ФНЛ после ухода какой-либо вышестоящей команды.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/v-kamaze-uvereny-chto-klub-ostanetsya-v-fnl-posle-rasformirovaniya-spartaka-2
Футбол
ФНЛ
ФК КАМАЗ
ФК Спартак-2 (Москва)
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