В ближайших турах руководить «Акроном» будет Дмитрий Годунок
15:25
Исполнять обязанности главного тренера ФК «Акрон» в ближайших трех турах Олимп-ФНЛ в Томске (14 тур), Омске (15 тур) и Брянске (16 тур) будет помощник Дмитрия Емельянова Дмитрий Годунок, сообщает сайт клуба.
Наставник тольяттинцев не сможет находиться на тренерском мостике в этих матчах в связи с семейными обстоятельствами.
Информация, публикуемая рядом СМИ об отставке Дмитрия Емельянова, не соответствует действительности.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2020/10/06/v-blizhajshih-turah-rukovodit-komandoj-budet-dmitrij-godunok/