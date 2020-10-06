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В ближайших турах руководить «Акроном» будет Дмитрий Годунок

15:25
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Исполнять обязанности главного тренера ФК «Акрон» в ближайших трех турах Олимп-ФНЛ в Томске (14 тур), Омске (15 тур) и Брянске (16 тур) будет помощник Дмитрия Емельянова Дмитрий Годунок, сообщает сайт клуба.

Наставник тольяттинцев не сможет находиться на тренерском мостике в этих матчах в связи с семейными обстоятельствами.

Информация, публикуемая рядом СМИ об отставке Дмитрия Емельянова, не соответствует действительности.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2020/10/06/v-blizhajshih-turah-rukovodit-komandoj-budet-dmitrij-godunok/

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