В «Акроне» заявили об отсутствии предложений по главному тренеру Калешину

В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе главного тренера Евгения Калешина.

«В марте Евгений Калешин подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Мы связываем большие планы с этим тренером и рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество с Евгением Игоревичем. Никаких официальных предложений в наш клуб не поступало», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

44-летний специалист возглавляет «Акрон» с сентября прошлого года. Под его руководством тольяттинцы дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). В ФНЛ команда занимает 12-е место.