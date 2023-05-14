В «Акроне» заявили об отсутствии предложений по главному тренеру Калешину
В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе главного тренера Евгения Калешина.
«В марте Евгений Калешин подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Мы связываем большие планы с этим тренером и рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество с Евгением Игоревичем. Никаких официальных предложений в наш клуб не поступало», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».
44-летний специалист возглавляет «Акрон» с сентября прошлого года. Под его руководством тольяттинцы дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). В ФНЛ команда занимает 12-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|1 : 0
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|2 : 2
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|5 : 2
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|0 : 2
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|1 : 2
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 5
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 2
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10