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Сегодня, 20:33

В «Акроне» заявили об отсутствии предложений по главному тренеру Калешину

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе главного тренера Евгения Калешина.

«В марте Евгений Калешин подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Мы связываем большие планы с этим тренером и рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество с Евгением Игоревичем. Никаких официальных предложений в наш клуб не поступало», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

44-летний специалист возглавляет «Акрон» с сентября прошлого года. Под его руководством тольяттинцы дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). В ФНЛ команда занимает 12-е место.

ФК Акрон
Евгений Калешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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34 тур
12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 5 : 2
13.05 16:00
Волга – Балтика
 0 : 2
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 2
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 1 : 5
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 3 : 2
14.05 17:00
Кубань – Динамо Мх
 0 : 1
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Родина

 13
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Гедеон Гузина

Балтика

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Алания

 11
П
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Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
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Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
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Константин Савичев

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