Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мнением о форварде «Крыльев Советов» Иване Сергееве, который в ФНЛ забил уже 22 мяча и лидирует в бомбардирской гонке.

— В премьер-лиге Сергеев потянет?

— Скорее да, чем нет. Ему 25 лет, еще способен прогрессировать. В «Крыльях» у Ивана шикарные подносчики снарядов — Зиньковский и Кабутов, которые выполняют много качественных передач в штрафную. Кстати, Сергеев — череповецкий, ума не приложу, как мы в свое время его проморгали!

— Был когда-то на просмотре в «Шиннике»?

— Нет, Сергеева нам не предлагали. Но всех толковых пацанов в Ярославле и ближайших областях обычно держим на карандаше.

— Кто еще из ФНЛ мог бы спокойно заиграть в премьер-лиге?

— Гаджимурадов и Максименко. Оба 1998 года рождения, в январе перешли в «Урал». Рамазан был в «СКА-Хабаровске», Артем — в «Велесе». По поводу этих ребят мне звонили из «Урала», расспрашивали. И тому и другому дал положительную характеристику.

(Александр Кружков)

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