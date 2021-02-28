Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов объяснил, почему летом клуб не стал заключать контракт с экс-форвардом «Спартака» Денисом Давыдовым.

— Летом на просмотре в «Шиннике» побывал Денис Давыдов. Почему не стали подписывать с ним контракт?

— Смутило физическое состояние. Чтобы привести его в порядок, понадобилось бы слишком много времени. Решили не рисковать. К тому же подбор игроков в атаке позволял обойтись без Дениса.

— Давыдов до сих пор думает, что он «русский Месси»?

— Ну зачем вешать ярлыки? Денис — нормальный парень. Хорошо работал, старался. По отношению к делу — никаких претензий. Видно, что очень хочет вернуться на прежний уровень. Искренне желаю ему удачи.

— Мелькнул в свое время в «Шиннике» и Дмитрий Рыжов, форвард юношеской сборной России, которая выиграла Евро-2006.

— Было дело. Не закрепился по той же причине — скверное физическое состояние, лишний вес... Проиграл конкуренцию Низамутдинову и другим ребятам.

(Александр Кружков)

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