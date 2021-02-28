КДК РФС рассмотрит инцидент после матча «Алания» — «Томь» 3 марта
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инцидент, произошедший после матча 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Томь» (2:3) 3 марта.
«Думаю, что получим материалы в понедельник. Общее заседание планируется на 3 марта. Завтра ждем документов и от ФНЛ, и от РПЛ по всем матчам. Повестка также будет формироваться завтра», — цитирует ТАСС Григорьянца.
По информации «СЭ», арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Эпизод произошел после финального свистка, когда в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал полузащитник хозяев Хетаг Хосонов. Гогниев, ранее удаленный за нецензурные выражения в адрес арбитров, выбежал на поле и не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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