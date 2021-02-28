Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инцидент, произошедший после матча 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Томь» (2:3) 3 марта.

«Думаю, что получим материалы в понедельник. Общее заседание планируется на 3 марта. Завтра ждем документов и от ФНЛ, и от РПЛ по всем матчам. Повестка также будет формироваться завтра», — цитирует ТАСС Григорьянца.

По информации «СЭ», арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Эпизод произошел после финального свистка, когда в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал полузащитник хозяев Хетаг Хосонов. Гогниев, ранее удаленный за нецензурные выражения в адрес арбитров, выбежал на поле и не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.

Главному тренеру «Алании» грозит дисквалификация на два года. Что натворил Гогниев?