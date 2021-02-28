Дал свои 1,5 миллиона на трансферы родного клуба. Интервью главного человека в истории ярославского футбола

Интервью одного из самых авторитетных тренеров ФНЛ, проработавшего в «Шиннике» больше 20 лет, — Александра Побегалова.

Мельница

Мне кажется, однажды он вернется в «Шинник», как случалось уже не раз. Когда в родном клубе указывали на дверь, Побегалов тихо собирал вещи и уезжал. В Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород... А потом все равно возвращался в Ярославль и принимал обнищавшую команду. При прежнем руководстве промотавшую целое состояние.

2021 год «Шинник» впервые за много лет встречает без долгов. Но и без Побегалова, в октябре подавшего в отставку. Приоткрыть все тайны ярославского двора Александр Михайлович пока не готов. Зато разговор на другие темы поддержал охотно.

— Дни без работы — мучение?

— Честно? Тяжеловато. Если на первых порах отходил от отставки, считал, что пауза только на пользу пошла, то сейчас уже начинает тяготить. Футбольных матчей смотрю много, постоянно анализирую увиденное. Но это все не то. Душа просит практики.

— Какие-то варианты за это время были?

— Нет. До лета, думаю, и не появятся.

— Если во вторую лигу позовут — поедете?

— Когда тебе 60+, не хочется размениваться, идти куда попало. Будет интересное предложение — обсудим. Но приоритет для меня, конечно, ФНЛ.

— Живете за городом?

— Да, в восьми километрах от Ярославля. Дом со всеми удобствами — газ, отопление... Никакие морозы не страшны. Природа изумительная, лес кругом. Каждое утро начинаю с прогулки. Чередую — то лыжи, то скандинавская ходьба.

— А пробежки?

— Лет до пятидесяти они хороши. Потом большая нагрузка на суставы уже во вред. Лучше с палочками ходить. Я их и на сборы с собой брал. Они же раскладные, легко помещаются в чемодан.

— Жуткий снегопад, обрушившийся на Москву пару недель назад, ваши края тоже не пощадил?

— До Ярославской области дошел уже не такой мощный. Но все равно намело прилично. Расчищал участок часа три.

— Вам кто-то помогал?

— Зачем? Сам справился. Надел валенки, взял лопату — и вперед. Что сложного-то? Наоборот, мне в радость. Когда в прошлом году всех на самоизоляцию отправили, без дела тоже не сидел. Решил сад украсить. Смастерил телегу, декоративный колодец, потом за мельницу взялся. Вот ее закончить, правда, не успел. Как потеплеет — продолжу.

— Мельница высокая?

— Вместе с лопастями — два с лишним метра.

2003 год. Александр Побегалов. Фото Алексей Иванов

Уход

— Отставка подтачивает веру в собственные силы?

— Возможно, кого-то и надломила бы, но это не мой случай. Просто нужно сделать выводы и двигаться дальше. Я уделяю футболу очень много времени, у меня куча идей. Надеюсь, рано или поздно удастся претворить их в жизнь. Даже мысли не допускаю о завершении тренерской карьеры.

— Это радует.

— Я еще слишком молод, чтобы распрощаться с футболом! Так и напишите!

— Покидая «Шинник», вы обронили: «И для меня, и для команды последнее место было настолько непривычно, что отставку счел единственным выходом». Вы и сегодня уверены, что правильно поступили?

— Ох... Ситуация, конечно, спорная. Но возвращаться к ней уже нет смысла. Это было мое решение. Я считал себя ответственным за турнирное положение «Шинника». Кроме того, надеялся, что отставка встряхнет команду. Как с точки зрения результатов, так и относительно качества игры.

— Ни того ни другого не случилось.

— К сожалению.

— У «Шинника» и раньше проблем хватало, но вы всегда выкручивались. Что в этом сезоне пошло не так?

— Тут целый комплекс причин. Например, я не сомневался, что мы в очередной раз справимся с многочисленными трудностями, связанными с комплектованием и вводом в игру новичков. Но... Был очень жесткий календарь, минимум времени на подготовку. А в сентябре «Шинник» еще и коронавирус накрыл, получили три технаря. Переболела в итоге вся команда, некоторые ребята тяжело отходили от ковида. Последней каплей стало домашнее поражение от «Текстильщика» со счетом 0:3. И я написал заявление.

— Помимо вас клуб покинул и генеральный директор Дмитрий Горин.

— Это произошло уже после моей отставки. Принимало решение вышестоящее руководство. Не мне его обсуждать.

— С Гориным у вас контакта не получилось.

— Ну почему? Нельзя сказать, что у нас вообще не было контакта. Возникали противоречия, расхождения во взглядах по каким-то вопросам. Но не критично.

— В 2017-м на сайте «Шинника» появилась новость: «В связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних шести турах Александру Побегалову объявлен выговор». Футбольный мир был обескуражен. А вы?

— Ничего, кроме улыбки, эта история у меня не вызвала.

— Как она отразилась на ваших отношениях с Гориным?

— Да никак. Повторяю — отношения были нормальные. Профессиональные. Но не без противоречий.

— В чем?

— А вот это не для прессы.

— Горин не скрывал, что мечтает от вас избавиться. И осенью 2018-го вы заявили об уходе из «Шинника». Но на следующий день передумали. Что это было?

— Ух, не хочется вспоминать!

— Хотя бы в двух словах.

— После разговора с генеральным директором дал волю эмоциям. А утром все было восстановлено. От других подробностей воздержусь.

— Жаль.

— Интерес ваш к тем событиям понятен. Но для меня это не слишком приятные воспоминания.

Долги

— Когда в 2012-м вы вернулись в «Шинник», на клубе висел долг в районе 300 миллионов рублей?

— Без комментариев. Могу лишь сказать, что все это время ситуация была очень сложная, порой мы по 5-6 месяцев сидели без зарплаты. А зимой первый сбор в целях экономии вместо Турции проводили в Ярославле. Из года в год часть бюджета, и без того скромного, уходила на погашение предыдущих долгов.

— В какой момент с ними было покончено?

— Точную дату не назову — не владею информацией. Но раз впервые за последние восемь лет зимой открылось трансферное окно, значит, клуб наконец-то рассчитался с долгами.

— Как же вы раньше комплектовались?

— Только летом. На пару недель окно приоткрывалось, мы успевали заявить новичков — и все, до следующего лета ноль трансферов на вход. При этом брали исключительно свободных агентов, в основном из второго дивизиона. Сами понимаете, с таким подходом к селекции «Шиннику» было трудно претендовать на высокие места.

— За эти годы хоть раз обсуждался вопрос о возвращении «Шинника» в премьер-лигу?

— Нет. Это было абсолютно нереально. Никто из руководства иллюзий не питал.

— Вы знаете, из-за кого «Шинник» оказался в долговой яме?

— Ну и вопросы у вас...

— Какие?

— С подвохом!

— Да при чем здесь подвох? Просто хочу разобраться.

— Не стоит ворошить. Сейчас финансовое положение «Шинника» наконец-то стабилизировалось. Это главное.

— С вами-то расплатились?

— Да. Расчет произвели быстро, поскольку уход из клуба — моя инициатива. Никаких вопросов о компенсации за досрочное расторжение контракта я не поднимал.

— Это, кстати, одна из причин, почему тренеры даже в безнадежной ситуации не торопятся подавать в отставку. Ждут увольнения, чтобы получить компенсацию. Вы о ней вообще не думали?

— Ни секунды! Выбивать из родного клуба дополнительные деньги... Для меня это неприемлемо.

— А что с долгом в полтора миллиона рублей? В 2015-м ссудили клубу ради открытия трансферного окна.

— Мне все вернули.

— Далеко не сразу.

— В течение четырех лет.

— Как полагаете, удержится «Шинник» в ФНЛ?

— Надежда есть. Да, команда по-прежнему на последнем месте, но играть-то еще 15 туров. Юрий Газзаев — тренер опытный, подбирает игроков под свое видение. Ну а самое важное — пропала финансовая напряженность, к «Шиннику» появилось более серьезное внимание со стороны руководства области. Это вселяет оптимизм.

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сергеев

— Кто ваш фаворит в гонке за выход в РПЛ?

— В первой четверке по качеству игры явного лидера нет, все на тоненького. Думаю, борьба между «Нижним Новгородом», «Крыльями», «Оренбургом» и «Торпедо» будет идти до последнего тура. Хотя у «Нижнего» шансы чуточку предпочтительнее. Состав там изначально был крепкий, стабильный, а к весне еще и усилились.

— Вы о Берковском, которого «Локомотив» отдал в аренду?

— В том числе.

— Удивились, что в «Локо» он не задержался?

— Нет. Парень интересный, но там на его позиции есть ребята сильнее. Берковскому надо прибавлять. А для этого необходима игровая практика. В «Нижнем», в отличие от «Локомотива», получит ее сполна.

— Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ, в премьер-лиге потянет?

— Скорее да, чем нет. Ему 25 лет, еще способен прогрессировать. В «Крыльях» у Ивана шикарные подносчики снарядов — Зиньковский и Кабутов, которые выполняют много качественных передач в штрафную. Кстати, Сергеев — череповецкий, ума не приложу, как мы в свое время его проморгали!

— Был когда-то на просмотре в «Шиннике»?

— Нет, Сергеева нам не предлагали. Но всех толковых пацанов в Ярославле и ближайших областях обычно держим на карандаше.

— Кто еще из ФНЛ мог бы спокойно заиграть в премьер-лиге?

— Гаджимурадов и Максименко. Оба 1998 года рождения, в январе перешли в «Урал». Рамазан был в «СКА-Хабаровске», Артем — в «Велесе». По поводу этих ребят мне звонили из «Урала», расспрашивали. И тому и другому дал положительную характеристику.

— Звонил вам Григорий Иванов?

— Нет-нет, один из тренеров. Рад я и за парней, которые поиграли в «Шиннике», а сегодня на виду в РПЛ. Самошников — в «Рубине», Кожемякин — в «Роторе», Камилов — в «Уфе». Чистяков транзитом через «Тамбов» и «Ростов» оказался в «Зените». Уверен, следующий сезон начнет в премьер-лиге и Сашка Эктов. Мы нашли его во втором дивизионе, за год раскрылся так, что за ним чуть ли не очередь выстроилась. С августа играет за «Оренбург».

2003 год. Александр Побегалов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чистяков

— Почему Чистяков и Камилов ушли из «Шинника» бесплатно?

— Потому что перед ними были долги по зарплате и премиальным. Из-за этого мы не могли ни удержать ребят, ни получить за них хоть какие-то деньги. Единственное утешение — они и пришли бесплатно. Как свободные агенты.

— А теперь «Ростов», которому принадлежит Чистяков, установил на него ценник — четыре миллиона евро.

— Давайте реально на вещи смотреть. Когда в 2018-м Чистяков переходил в «Тамбов», он и близко таких денег не стоил. Но его взлет меня не удивил. Димка — профессионал, трудяга. Из тех, кого не надо заставлять, подгонять. Я сразу ему сказал: «Если будешь пахать так же, как сейчас, скоро попадешь в премьер-лигу. А потом и в сборную».

— Такой потенциал?

— Да! Невероятно цепкий, надежный, самоотверженный. С сильным внутренним стержнем. Пример хотите?

— Конечно.

— Как-то в выездном матче Чистякову разбили голову, получил легкое сотрясение. Врач показал, что нужна замена. Но видели бы вы глаза Димки в тот момент! Он даже мысли не допускал, что не вернется на поле!

— Вернулся?

— Да, с перебинтованной головой. Мало того что весь матч отыграл, так еще и в верховые единоборства вступал как ни в чем не бывало. Бесстрашный парень. Уверен, со временем станет одним из столпов обороны «Зенита».

— Почему Самошников в «Шиннике» не сразу заиграл?

— Травмочки мешали. Так-то сомнений в Илье не возникало. Как фланговый защитник он очень хорош. Выносливый, скоростной, техничный. Великолепно бросает ауты. Если находится в последней трети поля, может спокойно докинуть мяч аж до дальней штанги.

— Ого!

— Благодаря таким умельцам значительно расширяется атакующий потенциал команды. Чем ближе ворота соперника, тем Самошников опаснее. Каждый выброс из аута способен превратить в угловой.

— Природный талант?

— Да. Плюс сильные мышцы спины. Вы Артема Яшкина помните?

— В 1990-е играл за «Шинник» и «Уралан», потом Лобановский в киевское «Динамо» позвал.

— Совершенно верно. Вот Артем тоже далеко-далеко мяч из аута бросал. Росточка такого же, как Самошников, только физически помощнее — в юности занимался акробатикой.

Эльдар Низамутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Драка

— Низамутдинову в мае стукнет 40. А он из года в год лучший бомбардир «Шинника», в этом сезоне забил уже семь мячей. Объяснение?

— Эльдар — уникум. Знали бы вы, как человек относится к своему здоровью! Не пьет, не курит, ни грамма лишнего веса. Тщательно готовится к каждой тренировке. А эластичные мышцы и хороший опорно-двигательный аппарат — это генетика, спасибо родителям.

— Прямо ярославский Ибрагимович. Заканчивать не собирается?

— А зачем, если он по-прежнему один из лучших форвардов ФНЛ? Думаю, еще пару сезонов Эльдар точно будет радовать наших болельщиков голами и яркой игрой.

— На сборах давали ему поблажки?

— У нас была договоренность, что он может работать по своему плану, дозировать нагрузки. Но Эльдар даже небольшой передышки себе не позволял. Ни разу! На тренировках всегда вкалывал наравне с остальными. Парень просто золотой. Скромный, порядочный. Счастливый отец троих детей. Самые добрые слова могу сказать и про других ветеранов — Серегу Самодина, Диму Яшина. На таких ребятах и держится коллектив.

— А кто из футболистов выпил особенно много вашей крови?

— Хм. Знаете, что написано у нас на здании базы?

— Что?

— «Добро пожаловать в футбольную семью «Шинник»!» Понимаете, к чему веду?

— Не совсем.

— Несмотря на финансовые трудности и ограниченную заявку, мы все равно аккуратно подходили к комплектованию. Брали ребят, которые устраивали не только по игровым, но и по человеческим качествам. Отсюда прекрасный микроклимат, сплоченность. И ни одного инцидента!

— Ни пьянок, ни опозданий?

— Вы что, какие пьянки?! Я уже и не вспомню, когда последний раз сталкивался с футболистом, который нарушал режим. Сейчас эта тема вообще неактуальна, другое поколение. На тренировки тоже никто не опаздывал.

— Штрафовать-то игроков приходилось?

— Нет. Повода не давали. Да и сложновато наказывать рублем, когда задержки по зарплате растягиваются на 5-6 месяцев.

— Летом на просмотре в «Шиннике» побывал экс-спартаковец Денис Давыдов. Почему не стали подписывать с ним контракт?

— Смутило физическое состояние. Чтобы привести его в порядок, понадобилось бы слишком много времени. Решили не рисковать. К тому же подбор игроков в атаке позволял обойтись без Дениса.

— Давыдов до сих пор думает, что он «русский Месси»?

— Ну зачем вешать ярлыки? Денис нормальный парень. Хорошо работал, старался. По отношению к делу — никаких претензий. Видно, что очень хочет вернуться на прежний уровень. Искренне желаю ему удачи.

— Мелькнул в свое время в «Шиннике» и Дмитрий Рыжов, форвард юношеской сборной России, которая выиграла Евро-2006.

— Было дело. Не закрепился по той же причине — скверное физическое состояние, лишний вес... Проиграл конкуренцию Низамутдинову и другим ребятам.

— Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский дал интересную характеристику Шатову: «Это человек, который всегда прислушивается к малейшим мелодиям боли в своем организме». Когда вы с ним в «Урале» столкнулись, было то же самое?

— Ну что вы! В 18 лет у Олежки загорались глаза, едва выходил на поле и видел мяч. Он был голодный до тренировок, схватывал все на лету. Навыки, приобретенные в мини, быстро перенес в большой футбол. К сожалению, карьера Шатова получилась не такой яркой, как я предполагал. А главная загадка — почему в какой-то момент умение импровизировать внезапно отошло на второй план. От былой легкости, креатива ничего не осталось. Раньше Олежка не боялся брать игру на себя, смело шел в обводку, причем мяч почти не терял. А в «Зените» и «Рубине» больше работает в подыгрыше.

— Недавно контрольный матч «Крыльев» с боснийским клубом «Борац» закончился массовой дракой. При вас в «Шиннике» такое случалось?

— Да, лет 15 назад. На Кипре встречались с корейцами. Играли они очень жестко. Одного из них уже в первом тайме удалили за грубый фол. А другой незадолго до перерыва так подкатился под нашего новичка — бразильца Желсона, что тот врезался в металлическую решетку, которая огораживает поле. Ну и полыхнуло. Стенка на стенку. Когда успокоились, матч решили не продолжать.

— Последняя драка в вашей жизни?

— Я работал в школе «Шинника». Поехали с мальчишками на сбор в пионерский лагерь. Как-то после ужина пришлось отбиваться от хулиганов из соседнего села.

— Что их в лагерь-то потянуло?

— Искали приключения на одно место. Нас было двое, этих — четверо. Ничего, мы справились. Не только дали отпор, но и не нарушили «фейс-контроль». Не хотелось утром выходить к детям с огромным бланшем.

Концерт

— Собираетесь делать прививку от коронавируса?

— Пока ни у меня, ни у жены, ни у детей таких планов нет.

— Как вы «корону» перенесли?

— А я до сих пор не уверен, что это была «корона», — тесты-то отрицательные. Команда в тот момент находилась на карантине. Меня тоже прихватило — слабость, температура 37. Пару дней отлежался, и все, как огурец.

— За последний год много друзей похоронили?

— Да. Особенно шокировала смерть в декабре Сан Саныча Самыгина. Сколько лет вместе отработали — и в «Шиннике», и в «Урале»...

— «Корона»?

— Нет. Но обойдемся без подробностей.

— В апреле у вас юбилей. В какие моменты понимаете, что 65 — это прилично?

— Честное слово, возраста не ощущаю. Я в хорошей физической форме. Да, по паспорту мне скоро 65. А в душе еще пацан!

— В чем выражается?

— В музыкальных вкусах, например. Как и в молодости, слушаю тяжелый рок, слежу за новинками. В восторге от последнего альбома Royal Hunt. Крутая вещь.

— В июне приезжает в Москву ваша любимая группа Judas Priest. Билетами уже озадачились?

— Нет. Эту группу действительно обожаю, у меня есть все ее альбомы. Последний вышел три года назад, называется Firepower. Выдающаяся работа! Judas Priest — уже старички, подвигов от них никто не ждал. И вдруг — ух, шороху навели! Я бы с удовольствием послушал их вживую. Но в наше время сложно что-то планировать. Еще не факт, что концерт состоится.

— Последний, на который вам удалось выбраться?

— В 2019-м с женой отдыхали в Праге. Я разговорился с портье, узнал, что через пару дней концерт американской группы Tool. Прямо в отеле купил билеты.

— Впечатление?

— Супер! Жене тоже очень понравилось. А в прошлом году хотел рвануть в Переславль-Залесский. Там намечался международный хэви-метал-фестиваль, целое созвездие гостей — Stratovarius, Primal Fear, Skid Row, Rhapsody Of Fire, Masterplan, Crematory...

— Из-за пандемии все накрылось?

— Да, перенесли на лето 2021-го. Состав участников вроде бы сохранился. Если ничего не сорвется — поеду обязательно.

— Пять лет назад вы удивили всех, набив на плече эмблему «Шинника». О новой татуировке задумываетесь?

— Ну нет! Это уже перебор. Одной татушки мне вполне достаточно.