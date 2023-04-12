Тульский «Арсенал» хочет приобрести голкипера «Велеса»

Как стало известно СЭ, тульский «Арсенал» заинтересован в приобретении голкипера «Велеса» Петра Косаревского. Также в услугах футболиста заинтересован один из клубов РПЛ.

В нынешнем сезоне Косаревский принял участие в 12 матчах первой лиги, в которых пропустил 12 мячей.

«Арсенал» после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги с 36 очками.