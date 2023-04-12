Тульский «Арсенал» хочет приобрести голкипера «Велеса»
Как стало известно СЭ, тульский «Арсенал» заинтересован в приобретении голкипера «Велеса» Петра Косаревского. Также в услугах футболиста заинтересован один из клубов РПЛ.
В нынешнем сезоне Косаревский принял участие в 12 матчах первой лиги, в которых пропустил 12 мячей.
«Арсенал» после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги с 36 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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