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Сегодня, 21:48

Тренер «Акрона» Калешин сравнил систему российского футбола с троянским конем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после поражения от «Волгаря» (0:1) в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги сравнил систему российского футбола с троянским конем.

– Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Очень интересно, как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Но рано или поздно добро победит зло, – приводит слова Калешина Metaratings.ru.

– Какую систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.

 
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Ранее КДК РФС рассматривал поведение Калешина в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Волгаря» (0:1), который использовал нецензурную брань в отношении официального лица. «Акрон» из-за поражения в этой игре покинул турнир.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка в 19 махча. 27 ноября команда на выезде сыграет с «Аланией».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
Евгений Калешин
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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место в Мелбет-Первой лиге

Калешин: «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
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Иван Тимошенко

Родина

 9
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Ислам Машуков

Алания

 9
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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Егор Иванов

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 5
Бутта Магомедов

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Химки

 5
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 14 1 2
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