Тренер «Акрона» Калешин сравнил систему российского футбола с троянским конем
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после поражения от «Волгаря» (0:1) в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги сравнил систему российского футбола с троянским конем.
– Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Очень интересно, как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.
Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.
Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Но рано или поздно добро победит зло, – приводит слова Калешина Metaratings.ru.
– Какую систему вы имеете в виду? Судейскую?
– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.
Ранее КДК РФС рассматривал поведение Калешина в матче 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Волгаря» (0:1), который использовал нецензурную брань в отношении официального лица. «Акрон» из-за поражения в этой игре покинул турнир.
«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка в 19 махча. 27 ноября команда на выезде сыграет с «Аланией».
45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.
За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
8
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
9
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
12
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
16
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
17
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
18
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2