«Я работал с Бышовцем! Мне повезло!» Калешин рассказал об опыте работы с олимпийским чемпионом

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об опыте работы с Анатолием Бышовцем.

— Я работал с Бышовцем! Мне повезло! — рассказал Калешин.

— Точно! Вы говорили в одном интервью, что его глубокая философия вас поразила.

— Вы представьте, что такой человек — а для меня это глыба — приезжает в Томск! И не просто приезжает, а еще и тренирует! Была куча вещей, которым можно было учиться. Например: «Ребята, когда вы закончите с игрой, ни в коем случае не останавливайтесь! Ваше сердце привыкло к сумасшедшим перегрузкам, остановка может принести к инфарктам. Продолжайте двигаться!» Это был 2005 год, он все время бегал. После каждой тренировки ходил. Очень живой человек в плане движения.

Много вещей он говорил о жизни. Была история из киевского «Динамо» — приехал молодой игрок на собрание и сел в первый ряд. Ему говорят: «Пересядь на задний!» — «Почему?» — «Ты же знаешь, как в Библии сказано — «И последние станут первыми». Но всему свое время!» Сейчас таких тренеров не осталось, которые такие вещи знают. Все это между делом говорится — перед тренировкой, после, в бане. И ты должен мотать это на ус. Я как губка информацию впитываю.

Помню, как мы тренировались. Уже остались в премьер-лиге, работали в Новогорске, и хотелось пойти погулять по Москве. А он — двухразовые тренировки! Вся команда бесилась. Он устраивает собрание: «Вы что, не хотите выше в таблице подняться? Дополнительные премиальные?» — «Хотим, будем биться!» — «Конечно, будете биться! Но так, как вы себя сейчас ведете, ведут и другие команды. Давайте мы будем тренироваться и их накажем!» По-моему, «Амкар» и «Терек» в последних турах мы обыграли и поднялись на 9-е место, заработали премиальные. Если бы он этого не сделал, уверен, что не выиграли бы.

А еще был его первый матч с «Томью», мы играли в Питере. И, прилетев, не поехали на тренировку, а отправились в Летний сад. Там сделали пробежки, какие-то упражнения. Прикольная была тренировка. Тоже запомнилось.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь