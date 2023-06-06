«Я работал с Бышовцем! Мне повезло!» Калешин рассказал об опыте работы с олимпийским чемпионом
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об опыте работы с Анатолием Бышовцем.
— Я работал с Бышовцем! Мне повезло! — рассказал Калешин.
— Точно! Вы говорили в одном интервью, что его глубокая философия вас поразила.
— Вы представьте, что такой человек — а для меня это глыба — приезжает в Томск! И не просто приезжает, а еще и тренирует! Была куча вещей, которым можно было учиться. Например: «Ребята, когда вы закончите с игрой, ни в коем случае не останавливайтесь! Ваше сердце привыкло к сумасшедшим перегрузкам, остановка может принести к инфарктам. Продолжайте двигаться!» Это был 2005 год, он все время бегал. После каждой тренировки ходил. Очень живой человек в плане движения.
Много вещей он говорил о жизни. Была история из киевского «Динамо» — приехал молодой игрок на собрание и сел в первый ряд. Ему говорят: «Пересядь на задний!» — «Почему?» — «Ты же знаешь, как в Библии сказано — «И последние станут первыми». Но всему свое время!» Сейчас таких тренеров не осталось, которые такие вещи знают. Все это между делом говорится — перед тренировкой, после, в бане. И ты должен мотать это на ус. Я как губка информацию впитываю.
Помню, как мы тренировались. Уже остались в премьер-лиге, работали в Новогорске, и хотелось пойти погулять по Москве. А он — двухразовые тренировки! Вся команда бесилась. Он устраивает собрание: «Вы что, не хотите выше в таблице подняться? Дополнительные премиальные?» — «Хотим, будем биться!» — «Конечно, будете биться! Но так, как вы себя сейчас ведете, ведут и другие команды. Давайте мы будем тренироваться и их накажем!» По-моему, «Амкар» и «Терек» в последних турах мы обыграли и поднялись на 9-е место, заработали премиальные. Если бы он этого не сделал, уверен, что не выиграли бы.
А еще был его первый матч с «Томью», мы играли в Питере. И, прилетев, не поехали на тренировку, а отправились в Летний сад. Там сделали пробежки, какие-то упражнения. Прикольная была тренировка. Тоже запомнилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12