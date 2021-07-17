«Торпедо» забило пять безответных мячей «Спартаку-2»
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Черно-белые не оставили шансов сопернику со счетом 5:0.
ФНЛ
2-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 5:0 (2:0)
Голы: Калмыков, 18 (1:0). Калмыков, 45 (2:0). Султонов, 58 (3:0). Енин, 62 (4:0). Шумских, 74 (5:0).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Шумских, Самсонов, Евдокимов, Темников, Померко, Енин (Лебеденко, 72), Нетфуллин (Рязанцев, 78), Адаев (Полубояринов, 62), Султонов (Гонгадзе, 73), Калмыков (Маркин, 62).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов, Денисов, Бакалюк (Воропаев, 41), Маркитесов (Вит.Шитов, 88), Мельников, Оганесян, Сунгатулин, Влад.Шитов, Руденко (Толстопятов, 66).
Предупреждения: Миронов, 13. Шумских, 28. Темников, 35. Енин, 45+1.
Судья: Чебан (Москва).
17 июля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Алания» (Владикавказ) — 1:3 (1:1)
Голы: Иванов, 19 (1:0). Засеев, 24 (1:1). Хабалов, 52 (1:2). Эльдарушев, 89 (1:3).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Иванов, Литвинов, Корнюшин, Манелов (Рейхмен, 74), Кратков (Жигулев, 74), Якимов, Волков (Пивоваров, 55), Воротников (Самко, 55), Кутовой (Назаров, 81).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Багаев, Кочиев, Сосранов (Эльдарушев, 81), Засеев, Хабалов, Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Хубулов, 53), Гиоргобиани (Цараев, 68), Подбельцев (Машуков, 46. Гурциев, 53).
Предупреждения: Якимов, 51. Кутовой, 67. Назаров, 83. Хубулов, 85. Жигулев, 88. Хосонов, 90+1.
Судья: Сафьян (Москва).
17 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Факел» (Воронеж) — «Велес» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Максимов, 24.
«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Дмитриев (Шепилов, 63), Мендель, Акбашев, Максимов (Грузнов, 74), Аппаев (Разборов, 46).
«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков (Самылин, 75), Тарасов (Анисимов, 83), Кахидзе, Макеев, Бацуев, Кертанов, Галоян, Вульфов (Кабахидзе, 77), Майга, Лопатин.
Предупреждения: Максимов, 18. Мастерной, 29. Майга, 73. Магаль, 90+1. Кертанов, 90+4.
Удаление: Мастерной, 90+5.
Судья: Буланов (Саранск).
17 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Ротор» (Волгоград) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (0:1)
Голы: Иполе, 8 (0:1). Бериашвили, 86 (1:1).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев (Маляров, 62), Бериашвили, Байрыев, Первушин, Чуканов (Кипиани, 57. Слепов, 71), Школик, Ташаев, Макаров (Николаев, 71), Кавтарадзе, Минаев (Муллин, 57).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Иполе, Большаков, Герчиков, Гудков, Янов (Погорелов, 63), Лоуренс, Сафронов, Щербак (Великородный, 82), Тарасенко (Масимов, 75), Коротаев.
Предупреждения: Лоуренс, 2. Макаров, 18. Сафронов, 19. Чуканов, 54. Сафронов, 73. Погорелов, 85. Маляров, 90.
Удаления: Сафронов, 73. Лоуренс, 90+4.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
17 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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