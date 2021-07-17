Перед «Балтикой» поставлена задача выхода в премьер-лигу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перед «Балтикой» стоит задача выхода в РПЛ, как и в прошлом сезоне.

«Бюджет клуба немаленький, входит в топ-5, и нам кажется, что КПД должен быть выше. Мы ставим задачу выйти в премьер-лигу, она была и в прошлом сезоне», — сказал Алиханов ТАСС.

Руководитель региона рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Несомненно, мы объективно выправили ситуацию за последние годы. Не работаем в долг, поэтому не видим проблем», — отметил он.

«Балтика» занимает 13-е место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав в двух турах одно очко.