Перед «Балтикой» поставлена задача выхода в премьер-лигу
17 июля 2021, 23:39
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перед «Балтикой» стоит задача выхода в РПЛ, как и в прошлом сезоне.
«Бюджет клуба немаленький, входит в топ-5, и нам кажется, что КПД должен быть выше. Мы ставим задачу выйти в премьер-лигу, она была и в прошлом сезоне», — сказал Алиханов ТАСС.
Руководитель региона рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Несомненно, мы объективно выправили ситуацию за последние годы. Не работаем в долг, поэтому не видим проблем», — отметил он.
«Балтика» занимает 13-е место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав в двух турах одно очко.
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