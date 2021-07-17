«Оренбург» всухую разгромил липецкий «Металлург» в матче ФНЛ
«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 4:0.
В составе победителей отличились Дмитрий Воробьёв, Михаил Сиваков, Николай Прудников, Джоэль Фамейе. На 93-й минуте Фамейе не смог реализовать пенальти.
ФНЛ
2-й тур
«Оренбург» — «Металлург Лп» (Липецк) — 4:0 (2:0)
Голы: Дм.Воробьев, 20 (1:0). Сиваков, 26 (2:0). Прудников, 59 (3:0). Фамейе, 83 — с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Фамейе, 90+3 (вратарь).
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых (Полуяхтов, 71), Ойеволе, Эктов (Шаболин, 84), Капленко, Миронов (Ил.Воробьев, 84), Титков (Стаматов, 64), Прудников (Сычевой, 71), Дм.Воробьев, Фамейе.
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Белов, Фролов (Баульчев, 46), Сазонов, Войдель, Шаповалов, Поярков (Черный, 86), Овчинников (Иванников, 63), Арустамян (Визнович, 63), Кутьин (Ахвледиани, 72).
Предупреждения: Кеняйкин, 14. Овчинников, 61. Эктов, 63. Капленко, 77. Шаболин, 90+1.
Судья: Шафеев (Волгоград).
17 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 1743 зрителя.
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