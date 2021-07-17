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«Оренбург» всухую разгромил липецкий «Металлург» в матче ФНЛ

19:05
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«Оренбург» разгромил липецкий «Металлург» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Дмитрий Воробьёв, Михаил Сиваков, Николай Прудников, Джоэль Фамейе. На 93-й минуте Фамейе не смог реализовать пенальти.

ФНЛ

2-й тур

«Оренбург» — «Металлург Лп» (Липецк) — 4:0 (2:0)

Голы: Дм.Воробьев, 20 (1:0). Сиваков, 26 (2:0). Прудников, 59 (3:0). Фамейе, 83 — с пенальти (4:0).

Нереализованный пенальти: Фамейе, 90+3 (вратарь).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых (Полуяхтов, 71), Ойеволе, Эктов (Шаболин, 84), Капленко, Миронов (Ил.Воробьев, 84), Титков (Стаматов, 64), Прудников (Сычевой, 71), Дм.Воробьев, Фамейе.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Белов, Фролов (Баульчев, 46), Сазонов, Войдель, Шаповалов, Поярков (Черный, 86), Овчинников (Иванников, 63), Арустамян (Визнович, 63), Кутьин (Ахвледиани, 72).

Предупреждения: Кеняйкин, 14. Овчинников, 61. Эктов, 63. Капленко, 77. Шаболин, 90+1.

Судья: Шафеев (Волгоград).

17 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 1743 зрителя.

Оренбург — Металлург Лп

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