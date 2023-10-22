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Сегодня, 21:24

Голы Горбунова и Гонгадзе принесли «Торпедо» победу над «СКА-Хабаровск»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» дома обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 59-й минуте черно-белых вывел вперед Игорь Горбунов. На 83-й минуте окончательный счет установил Георгий Гонгадзе.

«Торпедо» (21 очко) поднялось на седьмое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (19) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:0
СКА-Хабаровск

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
5
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Арсенал 15 5 7 3 17-14 22
8
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
9
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 3 : 1
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 1 : 2
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 2 : 0
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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