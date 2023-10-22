Голы Горбунова и Гонгадзе принесли «Торпедо» победу над «СКА-Хабаровск»

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«Торпедо» дома обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 59-й минуте черно-белых вывел вперед Игорь Горбунов. На 83-й минуте окончательный счет установил Георгий Гонгадзе.

«Торпедо» (21 очко) поднялось на седьмое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (19) идет 12-м в турнирной таблице.