Голы Горбунова и Гонгадзе принесли «Торпедо» победу над «СКА-Хабаровск»
«Торпедо» дома обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
На 59-й минуте черно-белых вывел вперед Игорь Горбунов. На 83-й минуте окончательный счет установил Георгий Гонгадзе.
«Торпедо» (21 очко) поднялось на седьмое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (19) идет 12-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
5
|Химки
|15
|7
|3
|5
|18-16
|24
|
6
|КАМАЗ
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
7
|Арсенал
|15
|5
|7
|3
|17-14
|22
|
8
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
9
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|3 : 1
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|1 : 2
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|2 : 0
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
Новости