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Черчесов — о матчах тульского «Арсенала»: «Я уже не нейтральный зритель, я болел за команду и мой сын здесь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от матча между тульским «Арсеналом» и «Кубанью» в рамках 9-го тура Мелбет-Первой лиги (3:1).

«Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал». И мой сын в «Арсенале». Сегодня был хороший матч с определенной интригой. «Арсенал» начал хорошо, забили. Потом в какой-то момент отдали инициативу и за это поплатились. В конце концов заслуженная победа. Хотя такие матчи можно и проиграть (смеется)», — приводит пресс-служба клуба слова Черчесова.

В сентябре сын российского специалиста, Станислав Черчесов-младший, подписал контракт с тульским «Арсеналом». Однако пока 29-летний вратарь не провел ни одной игры в первой лиге.

На данный момент клуб из Тулы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/8723
Станислав Черчесов
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
5
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Арсенал 15 5 7 3 17-14 22
8
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
9
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
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22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
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