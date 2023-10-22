Черчесов — о матчах тульского «Арсенала»: «Я уже не нейтральный зритель, я болел за команду и мой сын здесь»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от матча между тульским «Арсеналом» и «Кубанью» в рамках 9-го тура Мелбет-Первой лиги (3:1).
«Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал». И мой сын в «Арсенале». Сегодня был хороший матч с определенной интригой. «Арсенал» начал хорошо, забили. Потом в какой-то момент отдали инициативу и за это поплатились. В конце концов заслуженная победа. Хотя такие матчи можно и проиграть (смеется)», — приводит пресс-служба клуба слова Черчесова.
В сентябре сын российского специалиста, Станислав Черчесов-младший, подписал контракт с тульским «Арсеналом». Однако пока 29-летний вратарь не провел ни одной игры в первой лиге.
На данный момент клуб из Тулы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
5
|Химки
|15
|7
|3
|5
|18-16
|24
|
6
|КАМАЗ
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
7
|Арсенал
|15
|5
|7
|3
|17-14
|22
|
8
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
9
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|3 : 1
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|1 : 2
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|2 : 0
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1