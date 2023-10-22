Гол Баркова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Кубанью»
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.
На 6-й минуте туляков вывел вперед Анатолий Макаров. 13 минут спустя Нури Абдоков сравнял счет. Победный гол на 86-й минуте забил Дмитрий Барков, вышедший на замену во втором тайме. Окончательный счет на 89-й минуте установил Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.
«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.
В параллельном матче «Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» — 2:1. Победу нижнекамцам принес дубль Матвея Першина (60-я и 75-я минуты). Единственный гол хозяев в концовке забил Эдуард Суханов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
5
|Химки
|15
|7
|3
|5
|18-16
|24
|
6
|КАМАЗ
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
7
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
8
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
9
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
10
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
11
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
12
|Торпедо
|14
|5
|3
|6
|13-15
|18
|
13
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
14
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
15
|Нефтехимик
|14
|4
|4
|6
|12-16
|16
|
16
|Ленинградец
|14
|3
|5
|6
|10-16
|14
|
17
|Кубань
|14
|3
|3
|8
|9-16
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1