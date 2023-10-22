Гол Баркова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Кубанью»

Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 6-й минуте туляков вывел вперед Анатолий Макаров. 13 минут спустя Нури Абдоков сравнял счет. Победный гол на 86-й минуте забил Дмитрий Барков, вышедший на замену во втором тайме. Окончательный счет на 89-й минуте установил Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.

«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.

В параллельном матче «Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» — 2:1. Победу нижнекамцам принес дубль Матвея Першина (60-я и 75-я минуты). Единственный гол хозяев в концовке забил Эдуард Суханов.