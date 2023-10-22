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Сегодня, 19:55

Гол Баркова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Кубанью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 6-й минуте туляков вывел вперед Анатолий Макаров. 13 минут спустя Нури Абдоков сравнял счет. Победный гол на 86-й минуте забил Дмитрий Барков, вышедший на замену во втором тайме. Окончательный счет на 89-й минуте установил Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.

«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Кубань

В параллельном матче «Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» — 2:1. Победу нижнекамцам принес дубль Матвея Першина (60-я и 75-я минуты). Единственный гол хозяев в концовке забил Эдуард Суханов.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
1:2
Нефтехимик

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
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«Тюмень» обыграла «Черноморец» в матче Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
5
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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