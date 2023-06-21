«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Нетфуллина
«Торпедо» и полузащитник Равиль Нетфуллин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
«Равиль, клуб благодарит тебя за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в сообщении «Торпедо».
Нетфуллин выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.
Источник: https://torpedo.ru/news/45141/
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|10
|15
|36-41
|37
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|6
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|33
|
16
|Уфа
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|8
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
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Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
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Родина – Рубин
|0 : 0
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КАМАЗ – Нефтехимик
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Иван Тимошенко
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