Капитан «Спартака» Джикия посетил драфт ФНЛ

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия посетил драфт ФНЛ.

21-22 июня ФНЛ совместно с ВКонтакте проводит масштабный отбор футболистов — «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт». Участники отбора могут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ. В первый день проводили тестирование физических возможностей, во второй — контрольный матч.