«Торпедо» объявило о переходе Калугина из «Нефтехимика»

Защитник «Нефтехимика» Никита Калугин продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

25-летний россиянин подписал с черно-белыми контракт до конца сезона-2025/26.

Калугин выступал за «Нефтехимик» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 32 матча в первой лиге, отметившись одной голевой передачей. Ранее защитник играл за «Сочи» и «Динамо».