«Торпедо» объявило о переходе Калугина из «Нефтехимика»
Защитник «Нефтехимика» Никита Калугин продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.
25-летний россиянин подписал с черно-белыми контракт до конца сезона-2025/26.
Калугин выступал за «Нефтехимик» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 32 матча в первой лиге, отметившись одной голевой передачей. Ранее защитник играл за «Сочи» и «Динамо».
Источник: https://torpedo.ru/news/45142/
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|3.06
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|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
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Динамо Мх – Алания
|1 : 2
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Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
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Уфа – Кубань
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|3.06
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Енисей – Волга
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