«Торпедо» объявило о создании второй команды

«Торпедо» на своем сайте объявило о создании второй команды и приступило к набору тренеров и футболистов, информирует сайт клуба.

«Руководствуясь решением совета директоров, клуб приступил к практическим мерам по созданию футбольной команды «Торпедо-2». Сегодня ведется подготовительная работа к подаче документов для лицензирования команды в ФНЛ-2, комплектованию тренерского состава и привлечению игроков, а также к решению всего комплекса организационных вопросов», — говорится в сообщении.

«Создание «Торпедо-2» — важный шаг в формировании полноценной инфраструктуры клуба. Это позволит нам строить работу с воспитанниками своей школы, а также привлекать молодых способных футболистов», — сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.