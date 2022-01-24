Полузащитник Никита Маляров покинул «Ротор»

Полузащитник Никита Маляров принял решение покинуть «Ротор», сообщает сайт клуба.

Игрок присоединился к сине-голубым летом прошлого года и провел за команду 18 матчей, в которых забил 2 года и отдал 3 голевые передачи.

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за те полгода, которые я провел в команде. Играть на «Волгоград Арене» при вашей поддержке — незабываемо! Спасибо вам и за теплые слова, и за критику. Моей семье очень понравилось в вашем городе. На днях мне поступило предложение от другого клуба. Я обсудил все с родными и принял решение покинуть «Ротор». Благодарен руководству клуба за то, что пошло мне навстречу. Хочу отметить, что в Волгограде созданы очень хорошие условия для подготовки. Спасибо товарищам по команде, административному и медицинскому штабу! Надеюсь, что в весенней части у «Ротора» получится исправить нынешнее турнирное положение и как можно дальше пройти в кубке России! Удачи!» — приводит слова Маляров пресс-служба клуба.