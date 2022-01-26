Чепчугов объявил об уходе из «Енисея»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в своем Instagram объявил, что покидает «Енисей», за который выступал с июля прошлого года.

«Всем привет! Как малыш в пространстве сообщаю вам! Мой путь в «Фк Енисей» был не долгий. Сколько успел, столько сделал, — написал Чепчугов. — Для Сергея История футбольная окончена для продолжения новой жизни... Я благодарю за такую возможность Ивахова Алексея и Антона Евменова. Спасибо, дорогие. Желаю вам развиваться, быть сильными! Удачи парни... счастья девочкам в структуре клуба. Счастья вам всем, дорогой «Фк Енисей».

Напомним, 36-летний Чепчугов с 2010 по 2017 год выступал за ЦСКА. В 2017 году он перешел в «Енисей», однако уже через год объявил о приостановлении карьеры. В апреле 2021 года начал тренировки с молодежной командой «Енисея». 15 июля 2021 года возобновил карьеру, подписав контракт с клубом из Красноярска. За «Енисей-2» он провел 12 матчей и пропустил 18 голов.