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«Торпедо» объявило о переходе в команду капитана «Чертаново»

10:28
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Как и сообщал «СЭ», капитан «Чертаново» Дмитрий Редькович стал футболистом «Торпедо».

Пресс-служба автозаводцев сообщила о заключении с 22-летним центральным защитником контракта до 2024 года.

В сезоне-2020/21 Редькович провел за «Чертаново» 12 матчей и заработал 3 желтых карточки.

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