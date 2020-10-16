Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

В «Торпедо» переходит капитан «Чертаново»

14:34

По данным «СЭ», «Торпедо» в ближайшее время объявит о переходе капитана «Чертаново» Дмитрия Редьковича.

22-летний центральный защитник заключит с черно-белыми долгосрочный контракт. (Константин Алексеев)

В сезоне-2020/21 Редькович провел за «Чертаново» 12 матчей и заработал 3 желтых карточки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир