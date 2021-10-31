«Текстильщик» разгромил КАМАЗ в матче ФНЛ
«Текстильщик» разгромил КАМАЗ в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Хет-трик в составе «Текстильщика» оформил Гоча Гогричиани. Еще один гол забил Алексей Губочкин. У КАМАЗа отличился Александр Гаглоев.
В другом матче тура «Олимп-Долгопрудный» и «Ротор» сыграли вничью.
ФНЛ
20-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 4:1 (1:1)
Голы: Гаглоев, 9 — с пенальти (0:1). Гогричиани, 18 (1:1). Губочкин, 48 (2:1). Гогричиани, 74 (3:1). Гогричиани, 80 (4:1).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Обивалин (Хрипков, 59), Карпов, Горюшкин, Мосейчук, Шведюк (Сидоров, 84), Пруцев (Рудаков, 88), Аванесян, Гогричиани (Шленкин, 88), Сергеев (Н`Диайe, 83).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Хомуха, Куликов (Османов, 75), Абазов (Магомадов, 71), Аюкин, Свежов, Замалиев, Воронин (Бевеев, 72), Гаглоев, Янушковский (Мусаев, 71).
Предупреждения: Горюшкин, 2. Сергеев, 44. Шведюк, 51. Замалиев, 55. Гогричиани, 58. Хрипков, 67. Замалиев, 79. Шленкин, 90. Бевеев, 90+1.
Судья: Пустовойтова (Москва).
31 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Ротор» (Волгоград) — 2:2 (1:0)
Голы: Ада, 19 (1:0). Щеткин, 58 (1:1). Щеткин, 78 — с пенальти (1:2). Большаков, 82 — с пенальти (2:2).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Кутин, Лоуренс, Ада, Косянчук, Бахтияров, Коротаев, Булия (Сафронов, 62).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Бериашвили, Мартынов, Голосов (Абдуллаев, 69), Первушин, Дудиев, Серченков, Махатадзе (Минаев, 9), Школик (Щеткин, 46), Макаров, Муллин.
Предупреждения: Макаров, 10. Косянчук, 12. Кутин, 41. Коротаев, 45. Голосов, 59. Минаев, 65. Ада, 73. Ставер, 77. Мартынов, 90+1.
Удаление: Ада, 89.
Судья: Соколов (Воронеж).
31 октября. Химки. Стадион «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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