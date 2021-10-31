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«Текстильщик» разгромил КАМАЗ в матче ФНЛ

16:05
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«Текстильщик» разгромил КАМАЗ в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик в составе «Текстильщика» оформил Гоча Гогричиани. Еще один гол забил Алексей Губочкин. У КАМАЗа отличился Александр Гаглоев.

В другом матче тура «Олимп-Долгопрудный» и «Ротор» сыграли вничью.

ФНЛ

20-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 4:1 (1:1)

Голы: Гаглоев, 9 — с пенальти (0:1). Гогричиани, 18 (1:1). Губочкин, 48 (2:1). Гогричиани, 74 (3:1). Гогричиани, 80 (4:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Обивалин (Хрипков, 59), Карпов, Горюшкин, Мосейчук, Шведюк (Сидоров, 84), Пруцев (Рудаков, 88), Аванесян, Гогричиани (Шленкин, 88), Сергеев (Н`Диайe, 83).

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Хомуха, Куликов (Османов, 75), Абазов (Магомадов, 71), Аюкин, Свежов, Замалиев, Воронин (Бевеев, 72), Гаглоев, Янушковский (Мусаев, 71).

Предупреждения: Горюшкин, 2. Сергеев, 44. Шведюк, 51. Замалиев, 55. Гогричиани, 58. Хрипков, 67. Замалиев, 79. Шленкин, 90. Бевеев, 90+1.

Судья: Пустовойтова (Москва).

31 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Ротор» (Волгоград) — 2:2 (1:0)

Голы: Ада, 19 (1:0). Щеткин, 58 (1:1). Щеткин, 78 — с пенальти (1:2). Большаков, 82 — с пенальти (2:2).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Кутин, Лоуренс, Ада, Косянчук, Бахтияров, Коротаев, Булия (Сафронов, 62).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Бериашвили, Мартынов, Голосов (Абдуллаев, 69), Первушин, Дудиев, Серченков, Махатадзе (Минаев, 9), Школик (Щеткин, 46), Макаров, Муллин.

Предупреждения: Макаров, 10. Косянчук, 12. Кутин, 41. Коротаев, 45. Голосов, 59. Минаев, 65. Ада, 73. Ставер, 77. Мартынов, 90+1.

Удаление: Ада, 89.

Судья: Соколов (Воронеж).

31 октября. Химки. Стадион «Родина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Екатерина Савостина все материалы автора
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