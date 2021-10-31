«Факел» разгромил «Велес» и вышел на второе место в ФНЛ
«Факел» разгромил «Велес» в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.
У «Факела» отличились Максим Максимов, Андрей Разборов, Андрей Мендель и Артем Кулишев.
«Факел» набрал 39 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Велеса» 27 очков и 8-я позиция.
В других матчах тура «Волгарь» обыграл «Акрон» со счетом 1:0. А липецкий «Металлург» победил «Оренбург» (1:0).
ФНЛ
20-й тур
«Велес» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 0:4 (0:1)
Голы: Максимов, 34 (0:1). Разборов, 54 (0:2). Мендель, 82 (0:3). Кулишев, 84 (0:4).
«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Тарасов, Коротков, Самылин (Кахидзе, 39), Кертанов (Макеев, 32), Галоян (Мальцев, 70), Вульфов (Бацуев, 70), Кабахидзе, Осипов, Смит (Ежков, 70).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Пейчинович (Смирнов, 60), Черов, Мастерной (Шаваев, 82), Магаль, Мендель, Акбашев (Дмитриев, 46), Никитин (Кулишев, 67), Разборов (Аппаев, 67), Максимов.
Предупреждения: Пейчинович, 19. Акбашев, 23. Кабахидзе, 30. Косаревский, 38. Суслов, 89.
Удаления: Тарасов, 23. Кабахидзе, 45+1.
Судья: Фисенко (Владивосток).
31 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)
Гол: Лесников, 68.
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Печенкин, Ведерников, Козлов, Симонян (Бутенко, 90+1), Гилязетдинов, Капленко, Демьянов (Павлишин, 58), Стефанович (Лесников, 58), Юсупов (Погосов, 83).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Килин, Босов, Чудин, Палиенко (Нестеров, 90+1), Бабаев (Азаров, 61), Ефремов, Базелюк (Библик, 61. Потапов, 77), Делькин (Гираев, 77).
Предупреждения: Стефанович, 39. Павлишин, 60.
Судья: Цыганок (Владивосток).
31 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Металлург Лп» (Липецк) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Арустамян, 68.
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Иваньков, Редькович, Сазонов, Киселев, Войдель, Завезен (Белов, 85), Яковлев (Шаповалов, 64), Иванников (Овчинников, 53), Арустамян (Поярков, 85), Ахвледиани (Кутьин, 53).
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Стаматов (Бидловский, 46), Малых, Гойкович, Аюпов, Бреев (Диалло, 73), Миронов, Прудников, Корян, Сычевой (Шаболин, 57).
Предупреждение: Бидловский, 72.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
31 октября. Липецк. Стадион «Металлург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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