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«Факел» разгромил «Велес» и вышел на второе место в ФНЛ

16:59
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«Факел» разгромил «Велес» в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

У «Факела» отличились Максим Максимов, Андрей Разборов, Андрей Мендель и Артем Кулишев.

«Факел» набрал 39 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Велеса» 27 очков и 8-я позиция.

В других матчах тура «Волгарь» обыграл «Акрон» со счетом 1:0. А липецкий «Металлург» победил «Оренбург» (1:0).

ФНЛ

20-й тур

«Велес» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 0:4 (0:1)

Голы: Максимов, 34 (0:1). Разборов, 54 (0:2). Мендель, 82 (0:3). Кулишев, 84 (0:4).

«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Тарасов, Коротков, Самылин (Кахидзе, 39), Кертанов (Макеев, 32), Галоян (Мальцев, 70), Вульфов (Бацуев, 70), Кабахидзе, Осипов, Смит (Ежков, 70).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Пейчинович (Смирнов, 60), Черов, Мастерной (Шаваев, 82), Магаль, Мендель, Акбашев (Дмитриев, 46), Никитин (Кулишев, 67), Разборов (Аппаев, 67), Максимов.

Предупреждения: Пейчинович, 19. Акбашев, 23. Кабахидзе, 30. Косаревский, 38. Суслов, 89.

Удаления: Тарасов, 23. Кабахидзе, 45+1.

Судья: Фисенко (Владивосток).

31 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)

Гол: Лесников, 68.

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Печенкин, Ведерников, Козлов, Симонян (Бутенко, 90+1), Гилязетдинов, Капленко, Демьянов (Павлишин, 58), Стефанович (Лесников, 58), Юсупов (Погосов, 83).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Килин, Босов, Чудин, Палиенко (Нестеров, 90+1), Бабаев (Азаров, 61), Ефремов, Базелюк (Библик, 61. Потапов, 77), Делькин (Гираев, 77).

Предупреждения: Стефанович, 39. Павлишин, 60.

Судья: Цыганок (Владивосток).

31 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Арустамян, 68.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Иваньков, Редькович, Сазонов, Киселев, Войдель, Завезен (Белов, 85), Яковлев (Шаповалов, 64), Иванников (Овчинников, 53), Арустамян (Поярков, 85), Ахвледиани (Кутьин, 53).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Стаматов (Бидловский, 46), Малых, Гойкович, Аюпов, Бреев (Диалло, 73), Миронов, Прудников, Корян, Сычевой (Шаболин, 57).

Предупреждение: Бидловский, 72.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

31 октября. Липецк. Стадион «Металлург».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Екатерина Савостина все материалы автора
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