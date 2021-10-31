Точилин — об уходе из «Кубани»: «Желание уйти появилось уже через неделю»
Бывший главный тренер «Кубани» Александр Точилин рассказал о своем уходе из краснодарского клуба.
«Желание уйти появилось уже через неделю, — приводит слова Точилина «Матч ТВ». — Понимал, что в этих условиях у меня точно не получилось бы. Но нас с первого дня уверяли, что все наладится. И так длилось два месяца. К сожалению, ничего не наладилось. Не люблю сожалеть о тех действиях, которые были совершены. Принял решение, старался сделать что мог, но запланированное не получилось. Да, это отрицательный опыт, но он тоже идет в копилку. В следующий раз будем умнее, основательнее подойдем к выбору».
12 октября краснодарский клуб объявил об уходе Точилина с поста главного тренера. 47-летний специалист возглавил «Кубань» 18 августа 2021 года.
После 19 туров Олимп — ФНЛ «Кубань» с 17 очками идет на 17-м месте.
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1428189_Zhelanije_ujti_pojavilos_uzhe_cherez_nedelu_Pervoje_bolshoje_intervju_Tochilina_posle_uvolnenija_iz_Kubani
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