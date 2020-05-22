Талалаев рассказал, как отказался от зарплаты в 2 миллиона рублей

Экс-главный тренер «Тамбова» и «Химок» Андрей Талалаев, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал о самой большой зарплате, которую ему предлагали.

— Были в вашей жизни упущенные предложения?

— Дважды предлагали стать функционером. Сначала в РФС, еще при Мутко. Второй раз — в клубе. Об отказе не жалею, хотя, думаю, мог бы принести пользу и в этой роли. Вот сейчас анализирую работу, которую проводят наши спортивные директора, руководители селекционных отделов. Многие из них сидят в клубах по 15-20 лет!

— Неужели?

— Да! Меняются тренерские бригады, футболисты, а те товарищи по-прежнему у кормушки. Их мало волнует, какое место займет команда. Главное — сохранить свою должность, влияние и уровень достатка.

— Самая большая зарплата, от которой вы отказались?

— Два миллиона рублей.

— Когда это было?

— Недавно. Смутило отсутствие материально-технической базы. (Юрий Голышак, Александр Кружков)