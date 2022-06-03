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Сегодня, 15:16

Спортивный директор «Рубина» высказался о зарплате Фамейе

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал «СЭ» новость о зарплате новичка казанцев Джоэла Фамейе.

— Олег, telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что «Рубин» дал зарплату в 4 миллиона новичку Фамейе. Это так?

— Нет, конечно, его зарплата намного меньше.

— Правда, что при трансфере был подписной бонус в 200-300 тысяч евро?

— Нет, это абсолютно фэйковая информация. И вообще сейчас почему-то принято «Рубин» связывать с каким-то огромными тратами. И что мы всех заваливаем деньгами, тем самым заманиваем игроков к нам. То есть больше у нас никаких преимуществ нет, конечно. Мы ведь всегда всех заваливали деньгами, особенно в РПЛ.

Куча футболистов «Зенита», «Спартака», «Локомотива» мечтали перейти к нам только ради денег. А в ФНЛ мы продолжили то же самое.

— Как удалось убедить Фамейе перейти? К нему якобы был интерес из РПЛ, а он выбрал клуб ФНЛ.

— Мы просто с ним разговаривали. Интерес к нему от «Рубина» был еще до того, как мы вылетели в ФНЛ.

Ранее, 2 июня, «СЭ» сообщал, что оклад Фамейе в «Рубине» составит около 1,5 миллионов рублей в месяц.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Рубин (Казань)
3
1
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