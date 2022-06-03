Спортивный директор «Рубина» высказался о зарплате Фамейе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал «СЭ» новость о зарплате новичка казанцев Джоэла Фамейе.

— Олег, telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что «Рубин» дал зарплату в 4 миллиона новичку Фамейе. Это так?

— Нет, конечно, его зарплата намного меньше.

— Правда, что при трансфере был подписной бонус в 200-300 тысяч евро?

— Нет, это абсолютно фэйковая информация. И вообще сейчас почему-то принято «Рубин» связывать с каким-то огромными тратами. И что мы всех заваливаем деньгами, тем самым заманиваем игроков к нам. То есть больше у нас никаких преимуществ нет, конечно. Мы ведь всегда всех заваливали деньгами, особенно в РПЛ.

Куча футболистов «Зенита», «Спартака», «Локомотива» мечтали перейти к нам только ради денег. А в ФНЛ мы продолжили то же самое.

— Как удалось убедить Фамейе перейти? К нему якобы был интерес из РПЛ, а он выбрал клуб ФНЛ.

— Мы просто с ним разговаривали. Интерес к нему от «Рубина» был еще до того, как мы вылетели в ФНЛ.

Ранее, 2 июня, «СЭ» сообщал, что оклад Фамейе в «Рубине» составит около 1,5 миллионов рублей в месяц.