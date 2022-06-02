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Фамейе в «Рубине» будет получать 1,5 миллиона рублей в месяц

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джоэл Фамейе.
Фото пресс-служба РПЛ

«СЭ» выяснил зарплату новичка «Рубина» Джоэла Фамейе, который подписал контракт с казанцами на три года. По нашим данным, его оклад составит около 1,5 миллионов рублей в месяц.

В «Оренбурге» его зарплата была в два-три раза меньше.

25-летний форвард с июля 2019 года играл за «Оренбург». В сезоне-2021/22 провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал несть результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Португалия 1
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21%

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Х

13%

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Бельгия
Нидерланды

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1.78

П1

17%

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Италия
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Х

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19%

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Х2

14%

1.50
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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