Фамейе в «Рубине» будет получать 1,5 миллиона рублей в месяц

«СЭ» выяснил зарплату новичка «Рубина» Джоэла Фамейе, который подписал контракт с казанцами на три года. По нашим данным, его оклад составит около 1,5 миллионов рублей в месяц.

В «Оренбурге» его зарплата была в два-три раза меньше.

25-летний форвард с июля 2019 года играл за «Оренбург». В сезоне-2021/22 провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал несть результативных передач.