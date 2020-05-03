Спортдиректор «Нефтехимика»: «Важнее дать шанс побороться за выход в РПЛ, чем сэкономить мифические средства»

Спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в интервью «СЭ» предложил доиграть сезон.

— В каждом матче осенней части сезона за «Нефтехимик» играли как минимум девять футболистов, которые выступали за нас во втором дивизионе. Только два футболиста с опытом выступления в ФНЛ или РПЛ. Команда прошла подготовку к возобновлению сезона, после этого мы сыграли с лидерами — «Химками» и «Ротором», и с обоими были боевые ничьи — сумасшедшие по накалу матчи! В оставшихся 11 турах все были настроены биться до конца, и вдруг этой возможности лишили. Представляете, какое у них сейчас настроение?! Мне кажется, важнее дать ребятам шанс побороться за выход в премьер-лигу, чем сэкономить мифические средства на следующий сезон, судьба которого пока неизвестна.

Всего мы сохранили в «Нефтехимике» более 15 человек, игравших за нас в ПФЛ. Каждый из них мечтает сыграть хоть один матч в РПЛ. Для каждого по отдельности эта мечта может и осуществиться, но, чтобы реализовать ее всем вместе, надо обязательно доиграть первенство. В руководстве РФС собраны мудрые люди, и они примут взвешенное решение, которое не будет противоречить принципам игры в футбол. Разумеется, мы готовы к любому развитию событий, но надеемся на лучшее. (Евгений Белоусов)