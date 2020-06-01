«Спартак-2» отзаявил Дьякова и Шишкина

Защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков покинули «Спартак-2». У игроков истек срок контракта с клубом, и они были исключены из заявки, сообщает сайт РПЛ.

Дьяков и заключили соглашения с красно-белыми в начале этого года. Они были приглашены в качестве опытных игроков, которые могут помочь прогрессировать молодым игрокам второй команды «Спартака». Однако на двоих они успели провести только 4 матча в ФНЛ.

Из-за эпидемии коронавируса чемпионат был прерван досрочно.