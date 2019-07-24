"Спартак-2" обыграл "Нижний Новгород", у команды Черышева - 1 очко после 4 туров ФНЛ

"Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева имеет в активе 1 очко после 4 игр и занимает место в зоне вылета.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Нижний Новгород" - 2:0 (1:0)

Голы: Бакалюк, 32 (1:0). Руденко, 47 (2:0).

Нереализованный пенальти: Сапета, 84 (мимо)

"Спартак-2": Акмурзин, Миронов, Маслов, Гапонов, Воропаев (Васильев, 74), Баду, Игнатов (Данилин, 65), Бакаев (Маркитесов, 67), Бакалюк, Нимели (Фольмер, 78), Руденко (Петрунин, 86).

"Нижний Новгород": Анисимов (Сысуев, 46), Федорив, Хозин, Абрамов, Ставпец (Темников, 58), Голышев (Игнатович, 46), Сергеев (Палиенко, 46), Сапета, Комолов (Салугин, 74), Чудин, Портнягин.

Предупреждения: Акмурзин, 6. Ставпец, 8. Хозин, 15. Сапета, 17. Воропаев, 20. Баду, 52. Бакалюк, 83. Темников, 88. Фольмер, 88.

24 июля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)