Служба коммуникаций РФС: «Матюнин и Качанов отстранены, проводится служебная проверка»

Арбитры Максим Матюнин и Алексей Качанов временно отстранены от работы, Российский футбольный союз (РФС) проводит служебную проверку в отношении судей.

— В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры, — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС. (Александр Бобров)

Ранее Telegram-каналы Baza и «Мутко против» сообщали, что Матюнин и Качанов были допрошены полицией по делу о договорных матчах. По информации источников, оба арбитра уже неоднократно были на допросах и в ближайшее время могут стать фигурантами новых уголовных дел. Выйти на судей удалось во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора песчанокопской «Чайки» Олега Баяна по еще одному договорному матчу — с новороссийским «Черноморцем».

Сами судьи пока отрицают свою причастность к договорным матчам, однако сотрудникам полиции уже удалось установить, что Антон Качанов регулярно делает ставки на футбольные матчи.