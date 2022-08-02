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Агент Маркова прокомментировал информацию об уходе нападающего из «Арсенала»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент нападающего «Арсенала» Евгения Маркова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из тульского клуба.

— Правда, что Евгений подал заявление о расторжении контракта с «Арсеналом»?

— Пока без комментариев по этой теме, — приводит слова Талаева Sport24.

— «Торпедо» действительно проявляет интерес к Маркову?

— Интерес к Маркову есть от многих клубов. Но на данный момент нам надо завершить вопрос с «Арсеналом», а потом уже рассматривать предложения, — сказал он.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-agent-markova-otreagiroval-na-slukhi-ob-ukhode-forvarda-iz-arsenala
Евгений Марков
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