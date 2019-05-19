"СКА-Хабаровск" одержал победу над "Нижним Новгородом"

"СКА-Хабаровск" обыграл "Нижний Новгород" (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. Победный гол нга 25-й минуте встречи забил форвард Эдуард Булия.
"СКА-Хабаровск" с 58 очками занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Нижний Новгород" (59) – на 4-я строчка.
Олимп – ФНЛ
37-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Нижний Новгород" – 1:0 (1:0)
Гол: Булия, 25.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Суслов, Труфанов, Хомуха, Никифоров (Кабутов, 78), Камеш, Карасев, Малеев (Ненахов, 74), Алейник, Базелюк (Кабаев, 86), Булия (Радченко, 67).
"Нижний Новгород": Анисимов, Хайруллов, Гогличидзе (Скворцов, 87), Морозов, Федорив, Палиенко (Делькин, 90+2), Голышев (Сергеев, 72), Сапета, Фомин, Носов (Симанов, 84), Салугин.
Предупреждения: Федорив, 51. Палиенко, 53. Труфанов, 71.
Удаление: Федорив, 90+6 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судья: Сухой (Люберцы).
19 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 4421 зритель.