"СКА-Хабаровск" на выезде обыграл "Луч"

"СКА-Хабаровск" выиграл у "Луча" (2:0) в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Артемий Малеев и Дмитрий Кабутов. У хозяев в концовке был удален Наиль Замалиев.

"СКА-Хабаровск" набрал 36 очков и занимает десятое место. У "Луча" 35 очков и 11-я позиция.

В следующем туре "СКА-Хабаровск" примет "Томь", а "Луч" на выезде сыграет с "Мордовией".

Олимп - ФНЛ

26-й тур

"Луч" (Владивосток) - "СКА-Хабаровск" - 0:2 (0:0)

Голы: Малеев, 55 (0:1). Кабутов, 76 (0:2).

"Луч": Котляров, Степанец, Марущак, Царикаев, Дзахов, Пономаренко (Патрашко, 81), Замалиев, Часовских (Машнев, 82), Визнович (Калугин, 80), Гордиенко, Хлебородов.

"СКА-Хабаровск": Опарин, Буйволов, Хомуха, Приндета, Алейник (Карасев, 75), Квеквескири, Никифоров (Гарбуз, 84), Малеев (Ненахов, 72), Камеш, Казанков (Кабутов, 60), Булия.

Предупреждения: Камеш, 15. Квеквескири, 45. Казанков, 58. Дзахов, 75. Замалиев, 90+2.

Удаление: Замалиев, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Федоров (Петрозаводск).

10 марта. Владивосток. Стадион "Динамо". 3700 зрителей