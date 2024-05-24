Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад

Печальный конец.

«В пятницу президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет работать тренером первой команды в сезоне-2024/25. Клуб хочет поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, а также за его неподражаемую карьеру в качестве игрока и капитана команды и желает ему всяческих будущих успехов», — таким сухим сообщением на официальном сайте «Барсы» закончилась работа Хави в качестве тренера каталонцев. Он уволен.

Новость не стала неожиданной — слухи о вероятной отставке ходили уже неделю. По данным испанской прессы, Хави не простили критику финансового положения «Барселоны» — тренер неосторожно высказался перед игрой 36-го тура против «Альмерии»:

«Болельщики должны понять, что нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать».

Еще одна цитата, за которую Хави, вероятно, поплатился должностью, — о Виторе Роке. 19-летний футболист перешел в «Барселону» зимой за большие деньги (30 миллионов евро + 31 бонусами), но оказался не нужен тренеру. Хави даже сделал на этом акцент: «Мы ждали Витора, но ему еще нужно развиваться и многому учиться. У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить».

После этого сразу появились разговоры о том, что испанца могут уволить. Якобы слова Хави вывели из себя президента клуба Жоана Лапорту. Инсайдеры даже назвали преемника — по данным Sky Sport, каталонцы договорились с Хансом-Дитером Фликом.

Ситуация с увольнением получилась странной, ведь еще в конце января Хави сам собирался на выход: «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением... «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой", — заявил тренер на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала».

Все время после объявления Жоан Лапорта не оставлял попыток переубедить Хави — и у него получилось. В конце апреля стало известно, что тренер изменил решение и останется в клубе минимум до 2025 года. Счастливый президент даже расплакался, когда объявлял об этом, — а спустя месяц взял и уволил легенду.

Хави работал в «Барселоне» с 2021 года, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок. В этом сезоне каталонцы заняли второе место и впервые за несколько лет вышли в плей-офф Лиги чемпионов.