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Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад

Хави уволили из «Барселоны»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Хави.
Фото Global Look Press
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Печальный конец.

«В пятницу президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет работать тренером первой команды в сезоне-2024/25. Клуб хочет поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, а также за его неподражаемую карьеру в качестве игрока и капитана команды и желает ему всяческих будущих успехов», — таким сухим сообщением на официальном сайте «Барсы» закончилась работа Хави в качестве тренера каталонцев. Он уволен.

Новость не стала неожиданной — слухи о вероятной отставке ходили уже неделю. По данным испанской прессы, Хави не простили критику финансового положения «Барселоны» — тренер неосторожно высказался перед игрой 36-го тура против «Альмерии»:

«Болельщики должны понять, что нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать».

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Еще одна цитата, за которую Хави, вероятно, поплатился должностью, — о Виторе Роке. 19-летний футболист перешел в «Барселону» зимой за большие деньги (30 миллионов евро + 31 бонусами), но оказался не нужен тренеру. Хави даже сделал на этом акцент: «Мы ждали Витора, но ему еще нужно развиваться и многому учиться. У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить».

После этого сразу появились разговоры о том, что испанца могут уволить. Якобы слова Хави вывели из себя президента клуба Жоана Лапорту. Инсайдеры даже назвали преемника — по данным Sky Sport, каталонцы договорились с Хансом-Дитером Фликом.

Ситуация с увольнением получилась странной, ведь еще в конце января Хави сам собирался на выход: «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением... «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой", — заявил тренер на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала».

Все время после объявления Жоан Лапорта не оставлял попыток переубедить Хави — и у него получилось. В конце апреля стало известно, что тренер изменил решение и останется в клубе минимум до 2025 года. Счастливый президент даже расплакался, когда объявлял об этом, — а спустя месяц взял и уволил легенду.

Хави работал в «Барселоне» с 2021 года, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок. В этом сезоне каталонцы заняли второе место и впервые за несколько лет вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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1
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2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Реал – Бетис
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