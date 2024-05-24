Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад
«В пятницу президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет работать тренером первой команды в сезоне-2024/25. Клуб хочет поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, а также за его неподражаемую карьеру в качестве игрока и капитана команды и желает ему всяческих будущих успехов», — таким сухим сообщением на официальном сайте «Барсы» закончилась работа Хави в качестве тренера каталонцев. Он уволен.
Новость не стала неожиданной — слухи о вероятной отставке ходили уже неделю. По данным испанской прессы, Хави не простили критику финансового положения «Барселоны» — тренер неосторожно высказался перед игрой 36-го тура против «Альмерии»:
«Болельщики должны понять, что нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать».
Еще одна цитата, за которую Хави, вероятно, поплатился должностью, — о Виторе Роке. 19-летний футболист перешел в «Барселону» зимой за большие деньги (30 миллионов евро + 31 бонусами), но оказался не нужен тренеру. Хави даже сделал на этом акцент: «Мы ждали Витора, но ему еще нужно развиваться и многому учиться. У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить».
После этого сразу появились разговоры о том, что испанца могут уволить. Якобы слова Хави вывели из себя президента клуба Жоана Лапорту. Инсайдеры даже назвали преемника — по данным Sky Sport, каталонцы договорились с Хансом-Дитером Фликом.
Ситуация с увольнением получилась странной, ведь еще в конце января Хави сам собирался на выход: «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением... «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти.
Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой", — заявил тренер на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала».
Все время после объявления Жоан Лапорта не оставлял попыток переубедить Хави — и у него получилось. В конце апреля стало известно, что тренер изменил решение и останется в клубе минимум до 2025 года. Счастливый президент даже расплакался, когда объявлял об этом, — а спустя месяц взял и уволил легенду.
Хави работал в «Барселоне» с 2021 года, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок. В этом сезоне каталонцы заняли второе место и впервые за несколько лет вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3