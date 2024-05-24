Мостовой — о Мусаеве: ««Для меня загадка, как такие люди попадают в футбол»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе Мурада Мусаева в «Краснодаре». Ранее стало известно, что специалисту предложат новый контракт сроком на два года.

«Для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол, так еще и в большие команды. Это же смешно просто. Мы, которые отдали футболу столько лет, находимся за бортом, а им контракты предлагают. Я такого не понимаю. Они просто пролезли как-то, а про нас забывают вообще», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

После 29 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в активе. Лидирует «Динамо» (56), на второй строчке идет «Зенит» (54).