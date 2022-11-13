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13 ноября, 17:58

«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий получил красную карточку

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» — «Енисей».
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В конце второго тайма красную карточку получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Тренер активно высказывал претензии судейской бригаде, которая, по его мнению, не дала желтую карточку футболисту «Енисея» за грубую игру.

У красноярцев в добавленное время с поля был удален полузащитник Никита Раздорских.

«Рубин» не смог обойти «Енисей» в турнирной таблице. Команды имеют по 31 очку, но казанцы по дополнительным показателям находятся на шестой строчке, а «Енисей» — на пятой.

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Енисей
Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 16:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Нефтехимик

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
5
7
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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