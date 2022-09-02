«Рубин» объявил о подписании контракта с Дзагоевым

«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Полузащитник будет выступать за «Рубин» под 6-м номером.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.