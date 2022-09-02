«Рубин» объявил о подписании контракта с Дзагоевым
«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.
Полузащитник будет выступать за «Рубин» под 6-м номером.
Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.
После 7 туров Первой лиги казанский клуб набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/fcrk1958/8923
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|
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|2.09
|16:00
|
Уфа – Арсенал
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|4.09
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|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|4.09
|16:00
|
Родина – Краснодар-2
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|4.09
|17:00
|
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|4.09
|17:00
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|4.09
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Рубин
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Владислав Лазарев
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