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Сегодня, 18:01

«Рубин» объявил о подписании контракта с Дзагоевым

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Полузащитник будет выступать за «Рубин» под 6-м номером.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров Первой лиги казанский клуб набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcrk1958/8923
Алан Дзагоев
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Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 7 5 2 0 13-4 17
2
 Балтика 7 4 2 1 13-8 14
3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
5
 Рубин 7 3 3 1 12-7 12
6
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
7
 Енисей 7 3 3 1 11-10 12
8
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
9
 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
10
 СКА-Хаб. 7 2 2 3 11-10 8
11
 Шинник 7 2 2 3 10-10 8
12
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
13
 Кубань 7 2 1 4 8-10 7
14
 Краснодар-2 7 2 1 4 5-8 7
15
 Велес 7 2 0 5 6-11 6
16
 Родина 7 1 3 3 6-9 6
17
 Волга 7 1 1 5 6-14 4
18
 Акрон 7 1 1 5 5-15 4
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34 тур
2.09 16:00
Уфа – Арсенал
 0 : 2
4.09 11:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
4.09 16:00
Родина – Краснодар-2
 - : -
4.09 17:00
КАМАЗ – Балтика
 - : -
4.09 17:00
Волга – Велес
 - : -
4.09 18:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
4.09 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
4.09 18:00
Рубин – Алания
 - : -
4.09 19:00
Кубань – Волгарь
 - : -
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Г
Джоэль Фамейе

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Рубин

 5
Владислав Лазарев

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Балтика

 4
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Илья Грузнов

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П
Александр Гаглоев

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Балтика

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Велес

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И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

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 6 1 2
Кирилл Панченко

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Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

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