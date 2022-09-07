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Судейство

7 сентября, 18:44

ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Во вторник, 6 сентября, экспертно-судейской комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) признала четыре ошибки арбитров в матчах 8-го тура РПЛ.

В игре «Динамо» — «Урал» (2:1) Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота московской команды.

В другом матче Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча с ЦСКА (0:1), а в игре «Нижний Новгород» — «Факел» (3:1) Евгений Кукуляк неверно назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды.

Также судья Ян Бобровский принял неверное решение, назначив пенальти в ворота «Торпедо» на 93-й минуте матча с «Ростовом» (0:1). Арбитр должен был в этом моменте назначить штрафной удар. ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода.

Отметим, что в игре 8-го тура «Краснодар» — «Сочи» (2:1) Павел Шадыханов верно отменил гол хозяев на 39-й минуте матча.

Источник: https://rfs.ru/news/216618
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РПЛ
РФС
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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