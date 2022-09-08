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Сегодня, 13:01

«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий «Торпедо» Давид Караев и судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за неподобающее поведение команды в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), сообщает официальный сайт РФС.

Во время игры 10 футболистов автозаводцев получили желтые карточки, также с поля был удален тренер вратарей клуба Анатолий Рожков. За это «Торпедо» получило штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, тренер вратарей команды Анатолий Рожков был дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. «Торпедо» получило еще один штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время игры.

Источник: https://rfs.ru/news/216625
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
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Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
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Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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