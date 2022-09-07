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Судейство

7 сентября, 18:22

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Виталия Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче против «Урала» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Динамо» №?15 Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон.

Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле», — говорится в заявлении на сайте РФС.

 

 

РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
4
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
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ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
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ЦСКА

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