ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Виталия Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче против «Урала» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Динамо» №?15 Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон.

Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле», — говорится в заявлении на сайте РФС.