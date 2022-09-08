Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 15:25

Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»

Комментатор Генич раскритиковал форварда «Спартака» Промеса за игру в матче с «Зенитом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес против Вячеслава Караваева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскритиковал форварда «Спартака» Квинси Промеса за игру в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Обидно, что у «Спартака» две травмы после матча с «Зенитом» — у Литвинова и Мартинса. Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества.
С «Динамо» Квинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах, когда забил и сделал голевую. Если бы забил с «Зенитом», наверное, вопросов бы не было. Но по движению Промес не показал себя настоящим лидером», — сказал Генич.

В сезоне-2022/23 Промес забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В матче с «Зенитом» нидерландец не отличился результативными действиями, единственный гол красно-белых забил Александр Соболев.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
19
18
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка вратаря Хайкина приняла участие в откровенной фотосессии
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Нижним»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич о новичке «Спартака»: «Бальде совсем не готов. С такой жопой... Можно было и меня впустить»

«Краснодар» подписал полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости