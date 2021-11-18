«Ротор» объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера команды
15:35
«Ротор» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Клуб из Волгограда и 45-летний специалист договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера в ближайших матчах команды будет Алексей Жданов.
Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.— CК «Ротор» (@RotorOfficial) November 18, 2021
Хохлов возглавлял «Ротор» с июня 2021 года. После 23 туров Олимп-ФНЛ-2021/22 команда занимает 16-е место в турнирной таблице с 24 очками.
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